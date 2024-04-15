В Кропивницком раздался взрыв. Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности
Вечером 15 апреля в Кропивницком был слышен взрыв. Об этом сообщило Суспільне. Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности.
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В 16:25 в Кировоградской области была объявлена воздушная тревога. В 16:30 Суспільне сообщило, что в Кропивницком прогремел взрыв.
Глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович призвал жителей Кропивницкого ничего не фотографировать и не сообщать в социальных сетях.
- Вечером 14 апреля РФ запустила крылатую ракету по Днепру – ее удалось сбить. Из-за падения обломков ракеты повреждены частные дома, есть пострадавшие.
- В ночь на 15 апреля россияне нанесли ракетный удар по Днепру. Повреждения получил инфраструктурный объект, люди не пострадали.
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