В Кропивницком раздался взрыв. Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности

Ранее в области была объявлена ​​воздушная тревога

Кропивницкий (Иллюстративное фото: Depo)

Вечером 15 апреля в Кропивницком был слышен взрыв. Об этом сообщило Суспільне. Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности.

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В 16:25 в Кировоградской области была объявлена ​​воздушная тревога. В 16:30 Суспільне сообщило, что в Кропивницком прогремел взрыв.

Глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович призвал жителей Кропивницкого ничего не фотографировать и не сообщать в социальных сетях.

Вечером 14 апреля РФ запустила крылатую ракету по Днепру – ее удалось сбить. Из-за падения обломков ракеты повреждены частные дома, есть пострадавшие.

В ночь на 15 апреля россияне нанесли ракетный удар по Днепру. Повреждения получил инфраструктурный объект, люди не пострадали.

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