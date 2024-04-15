У Кропивницькому пролунав вибух. Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку

Раніше в області було оголошено повітряну тривогу

Кропивницький (Ілюстративне фото: Depo)

Ввечері 15 квітня у Кропивницькому було чутно вибух. Про це повідомило Суспільне. Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку.

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О 16:25 в Кіровоградській області була оголошена повітряна тривога. О 16:30 Суспільне повідомило, що в Кропивницькому пролунав вибух.

Очільник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович закликав жителів Кропивницького нічого не фотографувати та не повідомляти в соціальних мережах.

Ввечері 14 квітня РФ запустила крилату ракету по Дніпру – її вдалося збити. Через падіння уламків ракети пошкоджені приватні будинки, є постраждалі.

У ніч проти 15 квітня росіяни завдали ракетного удару по Дніпру. Пошкоджень зазнав інфраструктурний об’єкт, люди не постраждали.

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