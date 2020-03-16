Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Лисичанске мужчина стрелял в магазине: ранена женщина - фото

В Лисичанске мужчина стрелял в магазине: ранена женщина - фото - Фото
Фото: facebook.com/csomvd
16.03.2020, 11:34

Пострадавшая женщина находится в больнице

В Лисичанске Луганской области полиция установила и задержала мужчину, который выстрелил вечером 15 марта продавцу магазина в живот. Об этом сообщила спикер областной полиции Татьяна Погукай.

Инцидент произошел вчера в 18:50 в магазине "Рассвет", неизвестный мужчина в маске выстрелил из пистолета продавщицы в живот и убежал.

Оперативники установили личность и местонахождение подозреваемого.

Задержание подозреваемого в Лисичанске: фото

Фото: facebook.com/csomvd

Бойцы спецподразделения КОРД задержали мужчину. Оружие изъяли, им оказался местный житель.

Женщину госпитализировали в больницу.

  • 24 февраля в Днепре на остановке общественного транспорта на улице Титова произошла стрельба, в результате которой пострадали два человека.
Арина Толина
Еще по теме
Напишите нам
стрельба лисичанск магазин
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 