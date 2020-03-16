В Лисичанске мужчина стрелял в магазине: ранена женщина - фото

Фото: facebook.com/csomvd

В Лисичанске Луганской области полиция установила и задержала мужчину, который выстрелил вечером 15 марта продавцу магазина в живот. Об этом сообщила спикер областной полиции Татьяна Погукай.

Инцидент произошел вчера в 18:50 в магазине "Рассвет", неизвестный мужчина в маске выстрелил из пистолета продавщицы в живот и убежал.

Оперативники установили личность и местонахождение подозреваемого.

Фото: facebook.com/csomvd

Бойцы спецподразделения КОРД задержали мужчину. Оружие изъяли, им оказался местный житель.

Женщину госпитализировали в больницу.

24 февраля в Днепре на остановке общественного транспорта на улице Титова произошла стрельба, в результате которой пострадали два человека.