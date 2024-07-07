В Луцке на дороге подорвали гранату, есть пострадавшие – фото с места

Взрыв произошел в Луцке на улице Ковельской около 20:50

Фото: Нацполиция

В Луцке правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента с подрывом гранаты, причастного уже задержали. Об этом сообщают в полиции Волынской области и Суспильне Луцк.

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Официально в полиции Волынской области не говорят ни о гранате, ни об участниках инцидента – пишут о взрыве на улице Ковельской около 20:50 7 июля.

"В результате этого есть пострадавшие, их точное количество устанавливается. Мужчину, вероятно, причастного к инциденту, полицейские уже задержали. Все детали – позже", – сказано в сообщении.

Правоохранители призвали граждан и СМИ не распространять непроверенную информацию и видео из Telegram-каналов.

В частности, в ряде пабликов распространили видео с лицами, которых ведут в наручниках. Однако эти люди непосредственно на месте нарушали общественный порядок и мешали работе, а к инциденту со взрывом они отношения не имеют, отметили правоохранители.

Суспильному в полиции сообщили, что известно о пяти травмированных в результате подрыва гранаты.

По словам одного из местных в комментарии журналистам, военные и бус, вероятно, "не поделили дорогу", и якобы "водитель белого буса, как говорят, телефон побил военному, и военный не выдержал и бросил гранату".

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция