У Луцьку на дорозі підірвали гранату, є постраждалі – фото з місця
У Луцьку правоохоронці встановлюють обставини інциденту з вибухом гранати, причетного вже затримали. Про це повідомляють у поліції Волинської області та Суспільне Луцьк.
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Офіційно в поліції Волинської області не кажуть ні про гранату, ні про учасників інциденту – пишуть про вибух на вулиці Ковельській близько 20:50 7 липня.
"Внаслідок цього є постраждалі, їх точна кількість встановлюється. Чоловіка, ймовірно, причетного до інциденту, поліцейські вже затримали. Всі деталі – згодом", – йдеться у повідомленні.
Правоохоронці закликали громадян та ЗМІ не поширювати неперевірену інформацію та відео з Telegram-каналів.
Зокрема, в низці пабліків розповсюдили відео з особами, яких ведуть в кайданках. Проте ці люди безпосередньо на місці порушували громадський порядок і заважали роботі, а до інциденту з вибухом вони відношення не мають, зазначили правоохоронці.
Суспільному у поліції повідомили, що наразі відомо про п'ятьох травмованих внаслідок вибуху гранати.
За словами одного із місцевих у коментарі журналістам, військові і бус, ймовірно, "не поділили дорогу", і нібито "водій білого буса, як то кажуть, телефон побив військовому, і військовий не витримав і кинув гранату".
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