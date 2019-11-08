Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Луцке произошел взрыв в многоэтажке

В Луцке произошел взрыв в многоэтажке - Фото
Фото: vl.npu.gov.ua
08.11.2019, 11:37

В результате инцидента травмирован один человек

Сегодня утром в Луцке прогремел взрыв в одной из квартир многоэтажки на улице Соборности, травмы получил один человек. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Полиция выясняет обстоятельства инцидента.

Предварительно установлено, что взрыв бытовой. В результате взрыва пострадал хозяин квартиры, его доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Из жителей дома больше никто не пострадал.

Сведения внесли в журнал единого учета заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других событиях. Проводится проверка.

  • 28 октября около 21:53 в промзоне на левом берегу Днепра произошел мощный взрыв, которому, по словам местных жителей, предшествовала вспышка на территории маслоэкстракционного завода "Потоки".
Напишите нам
полиция взрыв Луцк
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 