В Луцке произошел взрыв в многоэтажке

Фото: vl.npu.gov.ua

Сегодня утром в Луцке прогремел взрыв в одной из квартир многоэтажки на улице Соборности, травмы получил один человек. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Полиция выясняет обстоятельства инцидента.

Предварительно установлено, что взрыв бытовой. В результате взрыва пострадал хозяин квартиры, его доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Из жителей дома больше никто не пострадал.

Сведения внесли в журнал единого учета заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других событиях. Проводится проверка.