В Луцке роддом могут перепрофилировать в COVID-госпиталь. Врачи против – перекрыли дорогу

В Луцке хотят организовать госпиталь для больных коронавирусом в акушерском корпусе городского роддома, врачи перекрыли дорогу в знак протеста

Возле Луцкой мэрии собрались сотрудники городского родильного дома, они протестуют против предложения о перепрофилировании роддома в госпиталь для пациентов с COVID-19. Об этом сообщает Суспільне.

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В протесте принимают участие около 50 человек, они требуют прояснить дальнейшую судьбу медучреждения. В знак протеста они перекрыли дорогу. Машины пропускают раз в 10 минут. К протестующим пока никто не вышел.

15 октября на сайте мэрии Луцка опубликовали распоряжение мэра об учреждении комиссии, которая изучит возможность создания инфекционного стационара для лечения пациентов с COVID-19 на базе трех этажей акушерского корпуса в Луцком клиническом роддоме.

15 октября Степанов сообщил, что в Александровской клинической больнице столицы, где лечат пациентов с COVID-19, заполненность койко-мест составляет почти 100%.

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Владислав Сердюк

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