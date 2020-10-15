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В Луцке роддом могут перепрофилировать в COVID-госпиталь. Врачи против – перекрыли дорогу

15.10.2020, 12:06
В Луцке роддом могут перепрофилировать в COVID-госпиталь. Врачи против – перекрыли дорогу - Фото
Иллюстративное фото: Tamas Kovacs/ЕРА

В Луцке хотят организовать госпиталь для больных коронавирусом в акушерском корпусе городского роддома, врачи перекрыли дорогу в знак протеста

Возле Луцкой мэрии собрались сотрудники городского родильного дома, они протестуют против предложения о перепрофилировании роддома в госпиталь для пациентов с COVID-19. Об этом сообщает Суспільне

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В протесте принимают участие около 50 человек, они требуют прояснить дальнейшую судьбу медучреждения. В знак протеста они перекрыли дорогу. Машины пропускают раз в 10 минут. К протестующим пока никто не вышел. 

15 октября на сайте мэрии Луцка опубликовали распоряжение мэра об учреждении комиссии, которая изучит возможность создания инфекционного стационара для лечения пациентов с COVID-19 на базе трех этажей акушерского корпуса в Луцком клиническом роддоме.

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Владислав Сердюк
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