СБУ проведет учения в Мариуполе: людей просят не покидать дома - штаб ООС

Командование объединенных сил просит жителей Мариуполя иметь при себе документы и не паниковать

С 10 по 11 сентября в Мариуполе пройдут учения по противодействию терроризму и диверсиям. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил. В комментарии LIGA.net в штабе уточнили: операцию будет проводить Служба безопасности Украины.

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Командование ООС просит всех жителей города не покидать свои дома без крайней необходимости, а также иметь с собой документы, которые удостоверяют личность.

Уточняется, что все действия происходят в рамках действующего законодательства, а также с согласованием командующего ООС генерал-лейтенанта Владимиром Кравченко. Жителей просят не паниковать и соблюдать требования личной безопасности.

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Станислав Стороженко

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