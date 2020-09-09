СБУ проведет учения в Мариуполе: людей просят не покидать дома - штаб ООС
Командование объединенных сил просит жителей Мариуполя иметь при себе документы и не паниковать
С 10 по 11 сентября в Мариуполе пройдут учения по противодействию терроризму и диверсиям. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил. В комментарии LIGA.net в штабе уточнили: операцию будет проводить Служба безопасности Украины.
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Командование ООС просит всех жителей города не покидать свои дома без крайней необходимости, а также иметь с собой документы, которые удостоверяют личность.
Уточняется, что все действия происходят в рамках действующего законодательства, а также с согласованием командующего ООС генерал-лейтенанта Владимиром Кравченко. Жителей просят не паниковать и соблюдать требования личной безопасности.
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- 5 сентября, боевики гибридной армии РФ потребовали, чтобы ВСУ перестали "рыть траншеи" и покинули позиции под поселком Шумы Донецкой области. В противном случае оккупанты грозили открыть огонь 7 сентября.
- 6 сентября боевики нарушили "тишину": один военный убит во время обстрела у Причепиловки, еще один – ранен во время обстрела у Красногоровки.
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