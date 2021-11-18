В метро Харькова из-за конфликта о неправильном ношении масок случилась стрельба
17 ноября в Харькове в 23:00 бывший сотрудник налоговой полиции в метро осуществил несколько выстрелов в студентов. Причиной стал конфликт из-за ношения масок, об этом сообщает прокуратура Харьковской области.
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"Мужчина начал делать указанным лицам замечания по поводу неправильного ношения ими масок. В свою очередь студенты начали нецензурно ругаться в адрес мужчины", – отметили правоохранители.
Инцидент произошел на станции метро Госпром. По данным полиции, после замечаний мужчины студенты начали его толкать. Бывший налоговик достал травматический пистолет и произвел несколько выстрелов вверх и в ногу одного из студентов.
Стрелок свои действия называет необходимой самообороной. Полиция по факту ночной стрельбы в метро начала досудовое расследование. Мужчине, который открыл огонь, грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.
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