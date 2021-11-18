В метро Харькова из-за конфликта о неправильном ношении масок случилась стрельба

17 ноября в Харькове в 23:00 бывший сотрудник налоговой полиции в метро осуществил несколько выстрелов в студентов. Причиной стал конфликт из-за ношения масок, об этом сообщает прокуратура Харьковской области.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мужчина начал делать указанным лицам замечания по поводу неправильного ношения ими масок. В свою очередь студенты начали нецензурно ругаться в адрес мужчины", – отметили правоохранители.

Инцидент произошел на станции метро Госпром. По данным полиции, после замечаний мужчины студенты начали его толкать. Бывший налоговик достал травматический пистолет и произвел несколько выстрелов вверх и в ногу одного из студентов.

Стрелок свои действия называет необходимой самообороной. Полиция по факту ночной стрельбы в метро начала досудовое расследование. Мужчине, который открыл огонь, грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.

7 июля 2021 года в Киеве произошла стрельба, по предварительной информации, были ранены двое полицейских. Злоумышленника задержали. В полиции опубликовали фото спецоперации.

В начале июня 2021 года в Москве люди с нацистской символикой устроили массовую драку со стрельбой.

23 мая 2021 года в Умани правоохранители задержали подозреваемого в стрельбе, которая произошла в городе накануне. Был задержан 22-летний гражданин Израиля.

Читайте также: Покушение на Шефира. Пули произведены в Венгрии, расследовать помогут США – МВД

Яна Катасонова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.