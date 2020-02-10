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Стрельба в Мукачево. Нацгвардия проверяет всех подозрительных

Стрельба в Мукачево. Нацгвардия проверяет всех подозрительных - Фото
Фото: Нацполиция области
10.02.2020, 11:04

Правоохранители просят жителей города "отнестись с пониманием"

Национальная гвардия в усиленном режиме патрулирует Мукачево и проводит проверки всех подозрительных лиц из-за перестрелки, которая произошла 7 февраля. Об этом сообщает Нацполиция Закарпатской области.

Бойцы Нацгвардии привлечены к патрулированию на территории Мукачево и Мукачевского района совместно правоохранителями Мукачево и аппарата Главного управления Нацполиции в области. Проводятся комплексные оперативно-профилактические мероприятия. Во время патрулирования правоохранители проверяют лиц, транспортные средства, владельцев оружия, ранее судимых лиц или тех, кто находится под административным надзором.

В связи с этим полицейские просят жителей, гостей города и района с пониманием относиться к превентивным мерам.

  • 7 февраля в Мукачево на одной из улиц произошла перестрелка. Двух человек с огнестрельными ранениями доставили в больницу. Полиция открыла дело по факту покушения на умышленное убийство двух или более лиц и по факту незаконного обращения с оружием.
  • После обращения горсовета Мукачево к президенту Владимиру Зеленскому о неудовлетворительной работе полиции в городе глава МВД Арсен Аваков отдал приказ усилить в Мукачево меры безопасности за счет привлечения спецподразделений Нацполиции и Нацгвардии.
  • В субботу, 8 февраля, по данным полиции, в поселке Нижние Ворота в Закарпатской области задержали лидера и членов преступной группировкиучастники ОПГ были вооружены, поэтому к операции были привлечены спецподразделение КОРД и рота особого назначения. При задержании подозреваемые, которые находились в автомобилях, оказали вооруженное сопротивление и пытались скрыться. 

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