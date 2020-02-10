Стрельба в Мукачево. Нацгвардия проверяет всех подозрительных

Национальная гвардия в усиленном режиме патрулирует Мукачево и проводит проверки всех подозрительных лиц из-за перестрелки, которая произошла 7 февраля. Об этом сообщает Нацполиция Закарпатской области.
Бойцы Нацгвардии привлечены к патрулированию на территории Мукачево и Мукачевского района совместно правоохранителями Мукачево и аппарата Главного управления Нацполиции в области. Проводятся комплексные оперативно-профилактические мероприятия. Во время патрулирования правоохранители проверяют лиц, транспортные средства, владельцев оружия, ранее судимых лиц или тех, кто находится под административным надзором.
В связи с этим полицейские просят жителей, гостей города и района с пониманием относиться к превентивным мерам.
- 7 февраля в Мукачево на одной из улиц произошла перестрелка. Двух человек с огнестрельными ранениями доставили в больницу. Полиция открыла дело по факту покушения на умышленное убийство двух или более лиц и по факту незаконного обращения с оружием.
- После обращения горсовета Мукачево к президенту Владимиру Зеленскому о неудовлетворительной работе полиции в городе глава МВД Арсен Аваков отдал приказ усилить в Мукачево меры безопасности за счет привлечения спецподразделений Нацполиции и Нацгвардии.
- В субботу, 8 февраля, по данным полиции, в поселке Нижние Ворота в Закарпатской области задержали лидера и членов преступной группировки. участники ОПГ были вооружены, поэтому к операции были привлечены спецподразделение КОРД и рота особого назначения. При задержании подозреваемые, которые находились в автомобилях, оказали вооруженное сопротивление и пытались скрыться.
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