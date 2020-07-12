В нацпарке под Одессой поселились 1500 розовых пеликанов – фото

Розовые пеликаны много охотятся на Тузловских лиманах под Одессой, отмечает директор нацпарка Русев

В национальном парке Тузловские лиманы под Одессой сейчас обитают около 1500 розовых пеликанов. Об этом сообщил в Facebook директор нацпарка Иван Русев.

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По словам ученого, большую часть времени они охотятся и отдыхают. Но также много времени тратят на чистку перьев, потому выглядят фотогенично и привлекательно, говорит Русев.

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Марк Сировой

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