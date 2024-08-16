В Николаевской области россияне атаковали дроном авто полиции: трое раненых – фото
16 августа в Николаевской области в результате попадания беспилотника в служебный автомобиль травмы получили трое полицейских. Об этом сообщила Национальная полиция.
Читайте нас в Telegram: главные новости коротко
В пятницу российские захватчики нанесли удар беспилотником по Куцурубской общине. На место происшествия приехали три сотрудника отделения полиции №7 Николаевского районного управления для документирования последствий вражеской атаки.
Оккупанты ударили беспилотником по автомобилю прибывших полицейских. Трое правоохранителей получили взрывные травмы. Их жизням сейчас ничего не угрожает.
По факту нарушения законов и обычаев войны следователи специализированного отдела расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, возбудили уголовное производство.
- 22 мая в Волчанске Россия обстреляла автомобиль полиции во время эвакуации, в результате чего один правоохранитель погиб, еще один получил ранения.
- 14 августа в Херсонской области россияне атаковали беспилотником спасателей, приехавших ликвидировать последствия предыдущих обстрелов.
Читайте также: В Будах погибли начальник райуправления ГСЧС и полицейский, ранены железнодорожники