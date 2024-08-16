У Миколаївській області росіяни атакували дроном авто поліції: троє поранених – фото

Наслідки атаки (Фото: Національна поліція)

16 серпня у Миколаївській області внаслідок влучання безпілотника у службовий автомобіль травми отримали троє поліціянтів. Про це повідомила Національна поліція.

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У п’ятницю російські загарбники завдали удару безпілотником по Куцурубській громаді. На місце події приїхали троє співробітників відділення поліції №7 Миколаївського районного управління для документування наслідків ворожої атаки.

Окупанти вдарили безпілотником по автомобілю поліціянтів, які прибули. Троє правоохоронців отримали вибухові травми. Їхнім життям зараз нічого не загрожує.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі спеціалізованого відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, розпочали кримінальне провадження.

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

22 травня у Вовчанську Росія обстріляла автомобіль поліції під час евакуації, в результаті чого один правоохоронець загинув, ще один отримав поранення.

14 серпня у Херсонській області росіяни атакували безпілотником рятувальників, які приїхали ліквідовувати наслідки попередніх обстрілів.

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