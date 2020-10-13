В Одессе акваторию морского порта оккупировали сотни медуз: фото, видео
13.10.2020, 14:07
Медузы у побережья Одессы (фото - dumskaya.net)
Как отмечают местные жители, такого засилия медуз они не наблюдали давно
Акватория Одесского морпорта начала буквально кишеть медузами, некоторые из которых составляют до 30 см в диаметре. Соцсети и Youtube заполонили фото и видео происходящего.
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Одесситы отмечают, что это явление не слишком частое для их города, пишет Думская.
Также отмечаются, что среди приставших к берегу медуз преобладают корнероты, которые могут провоцировать сильные ожоги или аллергию на морепродукты.
- Вчера, 12 октября, в Одессе покраснело море – туристам и местным не рекомендуют купаться и есть морепродукты.
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