В Одессе и Харькове прогремели взрывы. Россия атакует "шахедами" и баллистикой
Вечером 24 января в Одессе и Харькове слышны взрывы. Воздушные силы предупреждали об угрозе ударных дронов для Одесской области и об угрозе применения оккупантами баллистического оружия – для Харьковской.
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В 21:28 Силы обороны юга сообщили, что в Одесской области продолжается боевая работа ПВО – враг атакует ударными дронами.
В жилых кварталах города зафиксирован пожар.
В 21:34 глава Одесской ОВА Олег Кипер написал, что в результате атаки дронами являются повреждения гражданской жилищной инфраструктуры, зафиксированы возгорания.
Сейчас известно об одном пострадавшем – он получил ожоги.
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