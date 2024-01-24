В Одессе и Харькове прогремели взрывы. Россия атакует "шахедами" и баллистикой

ВСУ предупреждали об угрозе ударных дронов для Одесской области и об угрозе применения оккупантами баллистического оружия – для Харьковской

Полювання на шахеди (Фото - Анатолій Штефан, Facebook)

Вечером 24 января в Одессе и Харькове слышны взрывы. Воздушные силы предупреждали об угрозе ударных дронов для Одесской области и об угрозе применения оккупантами баллистического оружия – для Харьковской.

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В 21:28 Силы обороны юга сообщили, что в Одесской области продолжается боевая работа ПВО – враг атакует ударными дронами.

В жилых кварталах города зафиксирован пожар.

В 21:34 глава Одесской ОВА Олег Кипер написал, что в результате атаки дронами являются повреждения гражданской жилищной инфраструктуры, зафиксированы возгорания.

Сейчас известно об одном пострадавшем – он получил ожоги.

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