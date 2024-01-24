В Одесі – пожежа і постраждалі через атаку дронів. Гриміло і в Харкові

ЗСУ попереджали про загрозу ударних дронів для Одеської області та про загрозу застосування окупантами балістичної зброї – для Харківської

Полювання на шахеди (Фото - Анатолій Штефан, Facebook)

Ввечері 24 січня в Одесі та Харкові чути вибухи. Повітряні сили попереджали про загрозу ударних дронів для Одеської області та про загрозу застосування окупантами балістичної зброї – для Харківської.

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О 21:25 Повітряні сили повідомили про загрозу балістики для Харківщини та Дніпропетровщини. За кілька хвилин до цього харківські місцеві пабліки повідомили про вибухи.

О 21:28 Сили оборони півдня повідомили, що на Одещині триває бойова робота ППО – ворог атакує ударними дронами.

В житлових кварталах міста зафіксовано пожежу.

О 21:34 очільник Одеської ОВА Олег Кіпер написав, що внаслідок атаки дронами є пошкодження цивільної житлової інфраструктури, зафіксовані загоряння.

Наразі відомо про одного постраждалого – він отримав опіки.

ДОПОВНЕНО О 21:52. Кіпер повідомив про ще одного постраждалого внаслідок російської дронової атаки по Одесі. Чоловіка госпіталізували з множинними порізами. Загрози життю немає.

ДОПОВНЕНО О 22:20. В ефірі телемарафону Кіпер розповів, що в Одесі було два влучання "шахедів" – одне із них у частково заселену багатоповерхівку. Саме там постраждали дві людини. Ще одне влучання – по об'єкту громадської промисловості, там здійнялася "доволі масштабна" пожежа.