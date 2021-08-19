В Одессе мэрия не позволила отложить начало учебного года ради бархатного сезона

Образовательный процесс в одесских школах начнется 1 сентября. Об этом сообщает сайт мэрии Одессы.

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Эта публикация городских властей стала ответом на недавнюю инициативу Одесской облгосадминистрации – предложение перенести начало учебного года на 20 сентября, чтобы получить максимальные поступления в бюджет за счет туристов, которые приедут отдыхать в бархатный сезон, в сентябре.

В мэрии напоминают, что в законе о среднем образовании говорится, что учебный год начинается в День знаний – 1 сентября, длится не менее 175 учебных дней и заканчивается не позднее 1 июля следующего года. Если 1 сентября приходится на выходной день, учебный год начинается в первый за ним рабочий день.

Таким образом, в мэрии резюмировали, что образовательный процесс в одесских школах начнется 1 сентября.

13 августа министр образования Сергей Шкарлет сообщил, что министерство, имея полуторагодовалый опыт работы в условиях и карантина, и жесткого локдауна, выработало по крайней мере три варианта начала нового учебного года.

17 августа Одесская облгосадминистрация выступила с инициативой перенесения начала учебного года на 20 сентября. В ОГА подсчитали, что в сентябре этого года приморские регионы могут дополнительно получить около 600 млн грн в местные бюджеты, из которых 50% приходится на Одесскую область.

Наталия Медведева

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