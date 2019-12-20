В Одессе произошел пожар в студенческом общежитии: фото

В Одессе сегодня утром произошел пожар в студенческом общежитии на улице Довженко. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Пожар возник на четвертом этаже девятиэтажного здания в одной из жилых комнат на площади один квадратный метр.
Сотрудники ГСЧС провели проверку внутреннего противопожарного водоснабжения здания и путей эвакуации. Во время пожара жительница комнаты отсутствовала. Погибших и пострадавших нет.
Вероятной причиной пожара может быть аварийный режим работы мобильного телефона, который был оставлен длительное время без присмотра.