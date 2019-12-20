В Одессе произошел пожар в студенческом общежитии: фото

Фото: od.dsns.gov.ua

В Одессе сегодня утром произошел пожар в студенческом общежитии на улице Довженко. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Пожар возник на четвертом этаже девятиэтажного здания в одной из жилых комнат на площади один квадратный метр.

Фото: od.dsns.gov.ua

Сотрудники ГСЧС провели проверку внутреннего противопожарного водоснабжения здания и путей эвакуации. Во время пожара жительница комнаты отсутствовала. Погибших и пострадавших нет.

Вероятной причиной пожара может быть аварийный режим работы мобильного телефона, который был оставлен длительное время без присмотра.

4 декабря в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса начался пожар.

пожар. 8 декабря из-за пожара в колледже были отстранены на время расследования руководитель главного управления ГСЧС в Одесской области Виктор Федорчак и его заместитель Михаил Вовк, который отвечает за профилактику.