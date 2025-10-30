В Одессе "спрятали" памятник Пушкину, но немедленного демонтажа не будет: объяснение ОВА

Памятник Александру Пушкину в Одессе (Фото: Артем Джерипа/LIGA.net)

В Одессе обшили фанерой памятник русскому писателю Александру Пушкину, оградив его от публичного обозрения. В областной военной администрации объяснили в комментарии LIGA.net, что о демонтаже монумента прямо сейчас речи идти не может.

Сообщения о начале работы появились в местных Телеграм-каналах поздно вечером 29 октября. На утро 30 октября памятник, который установлен перед городским советом, уже полностью был зашит фанерными плитами.

На одной из сторон нарисованы символы трезубец и "Идея нации".

В областной военной администрации подтвердили, что памятник был огражден во исполнение распоряжения главы ОВА Олега Кипера от 26 июля 2024 года № 695/А-2024. Документ определил 12 памятников, памятных знаков и их отдельных элементов в Одессе для демонтажа (переноса, изъятия) из публичного пространства.

"По памятнику Пушкину не было никакого отдельного распоряжения, просто наступила его очередь. Он входит в перечень других объектов, по которым ранее уже было применено распоряжение и оно продолжает выполняться. Однако есть технические моменты по каждому объекту", – отметили в ОВА.

Согласно предоставленной информации, о немедленном демонтаже памятника Пушкину речь пока не идет. Это просто невозможно, потому что он одновременно еще является и фонтаном. Поэтому сначала городской совет должен создать и утвердить соответствующий проект, решить дальнейшую судьбу технического сооружения под памятником, а также определить соответствующее место для его переноса.

"Мы не говорим о том, что завтра памятник снесут... Дальнейшие действия в отношении объекта будут определяться непосредственно городской администрацией, исходя из технических возможностей", – сказали в ОВА.

Также в областной администрации предположили, что нагнетание ситуации в публичном пространстве вокруг демонтажа памятника российскому писателю может быть элементом гибридной войны РФ для того, чтобы вызвать беспокойство в обществе.

"Искусственное нагнетание вокруг этой темы может быть частью информационной компании врага наряду с прямой военной агрессией", – отметили в ОВА.

Фото: Артем Джерипа/LIGA.net