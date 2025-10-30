В Одесі "сховали" пам'ятник Пушкіну, але про негайний демонтаж не йдеться: пояснення ОВА

Пам'ятник російському письменнику входить до переліку об'єктів, які підлягають демонтажу та перенесенню

Пам'ятник Олександру Пушкіну в Одесі (Фото: Артем Джеріпа/LIGA.net)

В Одесі обшили фанерою пам'ятник російському письменнику Олександру Пушкіну, огородивши його від публічного огляду. В обласній військовій адміністрації пояснили в коментарі LIGA.net, що про демонтаж монумента просто зараз мови бути не може.

Повідомлення про початок роботи з'явилися в місцевих Телеграм-каналах пізно ввечері 29 жовтня. На ранок 30 жовтня пам'ятник, встановлений перед міською радою, вже повністю був зашитий фанерними плитами.

На одній зі сторін намальовані символи тризуб та "Ідея нації".

В обласній військовій адміністрації підтвердили, що пам'ятник було огороджено на виконання розпорядження голови ОВА Олега Кіпера від 26 липня 2024 року № 695/А-2024. Документ визначив 12 пам’ятників, пам’ятних знаків та їхніх окремих елементів в Одесі для демонтажу (перенесення, вилучення) з публічного простору.

"Щодо пам'ятника Пушкіну не було ніякого окремого розпорядження, просто настала його черга. Він входить до переліку інших об'єктів, щодо яких раніше вже було застосоване розпорядження й воно продовжує виконуватися. Однак є технічні моменти щодо кожного об'єкта", – зазначили в ОВА.

За наданою інформацією, про негайний демонтаж пам'ятника Пушкіну наразі не йдеться. Це просто неможливо, бо він одночасно ще є й фонтаном. Тому спочатку міська рада має створити та затвердити відповідний проєкт, вирішити подальшу долю технічної споруди під пам'ятником, а також визначити відповідне місце для його перенесення.

"Ми не говоримо про те, що завтра пам'ятник знесуть... Подальші дії щодо об'єкта будуть визначатися безпосередньо міською адміністрацією, виходячи з технічних можливостей", – сказали в ОВА.

Також в обласній адміністрації припустили, що нагнітання ситуації в публічному просторі навколо демонтажу пам'ятника російському письменнику може бути елементом гібридної війни РФ для того, щоб викликати занепокоєння в суспільстві.

"Штучне нагнітання навколо цієї теми може бути частиною інформаційної кампанії ворога наряду з прямою військовою агресією", – зазначили в ОВА.

Фото: Артем Джеріпа/LIGA.net