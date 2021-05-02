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В Одессе задержали мужчину за одежду с запрещенной символикой, открыто уголовное дело

02.05.2021, 17:25
В Одессе задержали мужчину за одежду с запрещенной символикой, открыто уголовное дело - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Одесская полиция задержала в районе Молдаванки мужчину за то, что на его одежде была изображена запрещенная коммунистическая символика. Сейчас задержанный дает пояснения в полицейском отделе, сообщила пресс-служба Нацполиции.

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Правоохранители открыли уголовное дело по ст. 436-1 УК (распространение коммунистической символики и пропаганда коммунистического тоталитарного режима). Максимальное наказание по этой статье составляет до пяти лет лишения свободы.

  • Сегодня в Одессе прошел "Марш защитников Одессы" в память о событиях 2 мая 2014 года, когда в городе прошли массовые столкновения проукраинских активистов со сторонниками России.

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Дарья Мостовая
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