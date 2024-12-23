В Одесской области трое детей скончались от отравления неизвестным веществом
Правоохранительные органы расследуют обстоятельства смерти троих малолетних детей в Одесском районе. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.
Две девочки трех и пяти лет и их семилетний брат, находясь дома, когда мать занималась делами, употребили неизвестное вещество, от которого им, вероятно, стало плохо.
30-летняя женщина обнаружила своих детей в тяжелом состоянии и вызвала медиков. Врачи диагностировали отравление неизвестным веществом, медики пытались спасти детей, но они скончались.
По этому факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам п. 2 ч. 2 ст. 115 с примечанием "несчастный случай", ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком), ч. 1 ст. 321 (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение в целях сбыта или сбыт ядовитых веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств).
На место происшествия направлена криминалистическая лаборатория.
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