В Одесской области трое детей скончались от отравления неизвестным веществом

Дети употребили неизвестное вещество, от которого им, вероятно, стало плохо

Полиция (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Правоохранительные органы расследуют обстоятельства смерти троих малолетних детей в Одесском районе. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Две девочки трех и пяти лет и их семилетний брат, находясь дома, когда мать занималась делами, употребили неизвестное вещество, от которого им, вероятно, стало плохо.

30-летняя женщина обнаружила своих детей в тяжелом состоянии и вызвала медиков. Врачи диагностировали отравление неизвестным веществом, медики пытались спасти детей, но они скончались.

По этому факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам п. 2 ч. 2 ст. 115 с примечанием "несчастный случай", ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком), ч. 1 ст. 321 (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение в целях сбыта или сбыт ядовитых веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств).

На место происшествия направлена криминалистическая лаборатория.