В спецшколе в Тернопольской области издевались над детьми: полиция начала расследование
Начато расследование по фактам насильственных действий в отношении воспитанников одного из специальных учебных заведений Тернопольской области. Об этом сообщили Офис генерального прокурора и Национальная полиция.
По результатам мониторингового визита представителя Уполномоченного по правам ребенка в одну из специальных школ региона выявлены факты нарушения прав детей, в том числе совершение насильственных действий в отношении воспитанников.
По этим фактам ювенальные прокуроры Тернопольской областной прокуратуры начали уголовные производства по статьям о ненадлежащем выполнении своих профессиональных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних, незаконном помещении здорового человека в психиатрическое учреждение и сексуальном насилии.
Также правоохранители расследуют злоупотребление служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для себя, использование своего служебного положения вопреки интересам службы.
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