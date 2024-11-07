В спецшколе в Тернопольской области издевались над детьми: полиция начала расследование

Нарушения выявили по результатам визита в заведение представителя Уполномоченного по правам ребенка

Полиция (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Начато расследование по фактам насильственных действий в отношении воспитанников одного из специальных учебных заведений Тернопольской области. Об этом сообщили Офис генерального прокурора и Национальная полиция.

По результатам мониторингового визита представителя Уполномоченного по правам ребенка в одну из специальных школ региона выявлены факты нарушения прав детей, в том числе совершение насильственных действий в отношении воспитанников.

По этим фактам ювенальные прокуроры Тернопольской областной прокуратуры начали уголовные производства по статьям о ненадлежащем выполнении своих профессиональных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних, незаконном помещении здорового человека в психиатрическое учреждение и сексуальном насилии.

Также правоохранители расследуют злоупотребление служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для себя, использование своего служебного положения вопреки интересам службы.