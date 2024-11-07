У спецшколі в Тернопільській області знущалися з дітей: правоохоронці почали розслідування
Розпочато розслідування за фактами насильницьких дій щодо вихованців одного зі спеціальних навчальних закладів Тернопільської області. Про це повідомили Офіс генерального прокурора та Національна поліція.
За результатами моніторингового візиту представниці Уповноваженого з прав дитини до однієї зі спеціальних шкіл регіону виявлено факти порушення прав дітей, зокрема вчинення насильницьких дій щодо вихованців.
За цими фактами ювенальні прокурори Тернопільської обласної прокуратури розпочали кримінальні провадження за статтями про неналежне виконання своїх професійних обов’язків щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх, незаконне поміщення здорової людини у психіатричний заклад та сексуальне насильство.
Також правоохоронці розслідують зловживання службовим становищем із метою одержання неправомірної вигоди для себе, використання свого службового становища всупереч інтересам служби.
- 28 вересня Лубінець заявив, що у Львівській області в дитячому навчально-реабілітаційному центрі зафіксовані можливі випадки фізичного, психологічного та сексуального насильства над дітьми.
- 29 вересня Жолнович повідомила, що в Україні перевірять всі заклади цілодобового проживання дітей.
- 7 жовтня в мережі почало ширитися відео, на якому вчителька навчально-реабілітаційного центру б’є дитину залізним прутом і кулаками, водночас обзиваючи.
- ОГП повідомив, що допитав понад 40 осіб та відсторонив керівника закладу. Згодом 47-річній виховательці, яка побила дитину у навчально-реабілітаційному центрі, було вручено підозру.