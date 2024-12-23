В Одеській області троє дітей померли від отруєння невідомою речовиною

Діти вжили невідому речовину, від якої їм, ймовірно, стало зле

Поліція (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Правоохоронні органи розслідують обставини смерті трьох малолітніх дітей в Одеському районі. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Двоє дівчаток трьох та п’яти років і їхній семирічний брат, перебуваючи вдома, коли мати займалась справами, вжили невідому речовину, від якої їм, ймовірно, стало зле.

30-річна жінка виявила своїх дітей у важкому стані й викликала медиків. Лікарі діагностували отруєння невідомою речовиною, медики намагалися врятувати дітей, але вони померли.

За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками п. 2 ч. 2 ст. 115 з приміткою "нещасний випадок", ст. 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною), ч. 1 ст. 321 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів).

На місце події направлено криміналістичну лабораторію.

7 листопада 2024 року правоохоронці повідомили про початок розслідування за фактами насильницьких дій щодо вихованців одного зі спеціальних навчальних закладів Тернопільської області.

20 листопада у Рівненської області сталася пожежа, яка забрала життя трьох маленьких дітей.