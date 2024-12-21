В Одесском зоопарке объяснили, почему пришлось убить леопарда, напавшего на работника

Игорь Беляков (Фото: Instagram-аккаунт Одесского зоопарка)

Попытки усыпить леопарда, который напал на работника Одесского зоопарка леопарда результатов не дали, поэтому животное пришлось убить. Об этом в видеообращении сообщил директор Одесского зоопарка Игорь Биляков.

По его словам, инцидент с нападением хищника на работника произошел из-за нарушения техники безопасности. В настоящее время пострадавший мужчина находится в больнице.

"Так случилось, что леопард оказался за пределами вольера на территории зоопарка. Наши попытки его усыпить результата не дали. И возникла ситуация, когда леопард мог в любую секунду оказаться вообще за пределами зоопарка", – пояснил Биляков.

Он добавил, что это представляло угрозу жизни и здоровью людей, поэтому полиция приняла решение ликвидировать хищника.

Биляков утверждает, что другого выхода не было, ведь могли пострадать люди.

Ранее полиция сообщила, что в Одесском зоопарке леопард напал на человека, в результате чего животное застрелили.

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