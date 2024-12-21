В Одеському зоопарку пояснили, чому довелося вбити леопарда, який напав на працівника

Ігор Біляков (Фото: Instagram-акаунт Одеського зоопарку)

Спроби приспати леопарда, який напав на працівника Одеського зоопарку, результатів не дали, тому тварину довелося вбити. Про це у відеозверненні повідомив директор Одеського зоопарку Ігор Біляков.

За його словами, інцидент із нападом хижака на працівника стався через порушення техніки безпеки. Зараз постраждалий чоловік перебуває у лікарні.

"Так сталося, що леопард опинився за межами вольєра на території зоопарку. Наші спроби його приспати результату не дали. І виникла ситуація, коли леопард міг у будь-яку секунду опинитися взагалі за межами зоопарку", – пояснив Біляков.

Він додав, що це становило загрозу для життя та здоров’я людей, тому поліція вирішила ліквідувати хижака.

Біляков стверджує, що іншого виходу не було, адже могли постраждати люди.

Раніше поліція повідомила, що в Одеському зоопарку леопард напав на людину, внаслідок чого тварину застрелили.

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