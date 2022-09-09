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В освобожденной от россиян Балаклее проводятся фильтрационные мероприятия

Цей матеріал також доступний українською
09.09.2022, 14:57
В освобожденной от россиян Балаклее проводятся фильтрационные мероприятия - Фото
Фото: соцсети

9 сентября сотрудники Государственного бюро расследований начали проводить фильтрационные мероприятия и следственные действия в освобожденном в результате блицкрига Сил обороны Украины городе Балаклея Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

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Заявленная цель более тонкой "зачистки", которая следует за сугубо военной, – предотвращение подрывной деятельности россиян и их пособников.

Правоохранители из ГБР отметили, что совместно с другими ведомствами отрабатывают информацию о тех, кто во время оккупации города сотрудничал с захватчиками, и проверяют тех, кто может представлять угрозу нацбезопасности.

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В бюро подчеркнули – "коллаборационисты и предатели будут привлечены к строгой ответственности".

"Час расплаты близок", – резюмировали в ГБР.

Еще в апреле мэру Балаклеи сообщили о подозрении.

Смотрите видео: Балаклея. Как жители освобожденного от оккупантов города радовались приходу ВСУ

Євген Пилипенко
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Балаклея война харьковская область деоккупация гбр фильтрация
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