В Польше микроавтобус с украинцами попал в аварию: погиб водитель – фото

Граница с Польшей. Иллюстративное изображение (Фото: Пограничная служба Польши)

В Польше произошло дорожно-транспортное происшествие с гражданами Украины, в результате чего погиб водитель-украинец. Об этом сообщило польское издание Fakt, а также опубликовало соответствующие фотографии.

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По данным издания, эта авария произошла возле Познани вечером 30 июля.

Микроавтобус, двигавшийся в сторону Варшавы, протаранил грузовик. В нем находились граждане Украины и один поляк.

В результате аварии 62-летний водитель-украинец погиб на месте, остальные семь пассажиров были доставлены в больницу.

Фото: Fakt

Фото: Fakt

Фото: Fakt

В польском городе Гданьск в ночь на 29 мая два украинских подростка погибли в дорожной аварии.

20 июня в Люблинском воеводстве Польши съехал в кювет и перевернулся набок автобус с украинцами.

20 июля в Польше произошла авария: автобус столкнулся с автомобилем, девять человек получили ранения, пятеро – в критическом состоянии. В автобусе находились украинцы.

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