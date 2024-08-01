У Польщі мікроавтобус з українцями потрапив у аварію: загинув водій – фото

Мікроавтобус, який рухався у бік Варшави, протаранив вантажівку

Кордон із Польщею. Ілюстративне зображення (Фото: Прикордонна служба Польщі)

У Польщі сталася дорожньо-транспортна пригода із громадянами України, внаслідок чого загинув водій-українець. Про це повідомило польське видання Fakt, а також опублікувало відповідні світлини.

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За даними видання, ця аварія сталася біля Познані увечері 30 липня.

Мікроавтобус, який рухався у бік Варшави, протаранив вантажівку. У ньому перебували громадяни України та один поляк.

Внаслідок аварії 62-річний водій-українець загинув на місці, інші сім пасажирів були доставлені до лікарні.

Фото: Fakt

Фото: Fakt

Фото: Fakt

У польському місті Гданськ у ніч проти 29 травня двоє українських підлітків загинули у дорожній аварії.

20 червня у Люблінському воєводстві Польщі з'їхав у кювет і перекинувся набік автобус з українцями.

20 липня в Польщі сталася аварія: автобус зіткнувся з автомобілем, дев'ять людей зазнали поранення, п'ятеро – у критичному стані. В автобусі були українці.

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