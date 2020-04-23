В Полтавской области зафиксирована вспышка коронавируса - ОГА

Экспресс-тесты на коронавирус (Фото: Piroschka van de Wouw/EPA)

В Полтавской области количество зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 за минувшие сутки увеличилось в три раза, заболели 45 человек (сутками ранее 15). Об этом сообщил глава Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов в Telegram-канале.

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Зафиксированы три летальных случая, все - в Кременчуге.

Всего в Полтавской области - 161 заболевших COVID-19.

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Ситуация в разрезе городов и районов:

Кременчуг - 58;

Полтава - 27;

Кременчугский район - 22

Миргород - 12;

Горишные Плавни - 11 (4 выздоровели);

Зеньковский район - 8;

Полтавский район - 4;

Кобеляцкий район - 3;

Лубны - 3;

Лубенский район - 2;

Оржицкий район - 2;

Глобинский район - 2;

Карловский район - 2;

Машевка - 1 (человек выздоровел);

Козельщинский, Котелевский, Хорольский и Чутовский районы - по 1.

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Лабораторно коронавирус подтвердили у 42 медработников из разных отделений. Всего выздоровели 12 жителей области.

23 апреля сообщалось , что з а последние сутки в Украине зафиксировано наибольшее число новых случаев заражения COVID-19 - 578.

Минздраве заявили , что нарушения карантина на Пасху и Вербное воскресенье привели к наибольшему суточному числу заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 в стране. 23 апреля в

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