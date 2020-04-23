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В Полтавской области зафиксирована вспышка коронавируса - ОГА

В Полтавской области зафиксирована вспышка коронавируса - ОГА - Фото
Экспресс-тесты на коронавирус (Фото: Piroschka van de Wouw/EPA)
23.04.2020, 11:11

По данным ОГА, за последние сутки в области количество заболевших выросло в три раза

В Полтавской области количество зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 за минувшие сутки увеличилось в три раза, заболели 45 человек (сутками ранее 15). Об этом сообщил глава Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов в Telegram-канале.

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Зафиксированы три летальных случая, все - в Кременчуге.

Всего в Полтавской области - 161 заболевших COVID-19.

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Ситуация в разрезе городов и районов:

  • Кременчуг - 58;
  • Полтава - 27;
  • Кременчугский район - 22
  • Миргород - 12;
  • Горишные Плавни - 11 (4 выздоровели);
  • Зеньковский район - 8;
  • Полтавский район - 4;
  • Кобеляцкий район - 3;
  • Лубны - 3;
  • Лубенский район - 2;
  • Оржицкий район - 2;
  • Глобинский район - 2;
  • Карловский район - 2;
  • Машевка - 1 (человек выздоровел);
  • Козельщинский, Котелевский, Хорольский и Чутовский районы - по 1.

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Лабораторно коронавирус подтвердили у 42 медработников из разных отделений. Всего выздоровели 12 жителей области.

  • 23 апреля сообщалось, что за последние сутки в Украине зафиксировано наибольшее число новых случаев заражения COVID-19 - 578.
  • 23 апреля в Минздраве заявили, что нарушения карантина на Пасху и Вербное воскресенье привели к наибольшему суточному числу заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 в стране.

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Арина Толина
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