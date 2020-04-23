В Полтавской области зафиксирована вспышка коронавируса - ОГА

В Полтавской области количество зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 за минувшие сутки увеличилось в три раза, заболели 45 человек (сутками ранее 15). Об этом сообщил глава Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов в Telegram-канале.
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Зафиксированы три летальных случая, все - в Кременчуге.
Всего в Полтавской области - 161 заболевших COVID-19.
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Ситуация в разрезе городов и районов:
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Лабораторно коронавирус подтвердили у 42 медработников из разных отделений. Всего выздоровели 12 жителей области.
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