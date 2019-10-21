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В результате пожара на свиноферме погибли 180 поросят

В результате пожара на свиноферме погибли 180 поросят - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos
21.10.2019, 10:25

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям заявляют, что в помещении находилось 200 свиней

На одной из ферм в Запорожской области произошел пожар, в результате которого погибли 180 поросят. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Спасатели установили, что горела крыша свинофермы на общей площади 2000 м2.

На момент возникновения пожара там находились 200 свиней. 

В результате пожара погибли около 180 поросят, точное количество устанавливается. 

Пожар был ликвидирован, а его причина устанавливается. По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.

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