В результате пожара на свиноферме погибли 180 поросят

Иллюстративное фото: depositphotos

На одной из ферм в Запорожской области произошел пожар, в результате которого погибли 180 поросят. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Спасатели установили, что горела крыша свинофермы на общей площади 2000 м2.

На момент возникновения пожара там находились 200 свиней.

В результате пожара погибли около 180 поросят, точное количество устанавливается.

Пожар был ликвидирован, а его причина устанавливается. По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.

Читайте также: В доме под Харьковом прогремел взрыв: есть пострадавшие – фото