В России заявили, что выдали 136 000 паспортов в ОРДЛО

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Более 136 000 жителей временно оккупированного Донбасса получили российское гражданство в упрощенном порядке в 2019 году. Об этом сообщают российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на МВД РФ.

По информации МВД, были отклонены 232 заявления о приеме российского гражданства.

Источники сообщили сегодня LIGA.net, что очереди на оформление получения российских паспортов не уменьшаются в Донецке и Луганске.

"Даже те, кто не хотел их получать, их просто вынуждают и "выкручивают руки", - отметил местный житель Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.

Ранее собеседники LIGA.net рассказали, что ежедневно (кроме выходных) из захваченного гибридной армией РФ Луганска в Новошахтинск с утра и до обеда отправляются специальные автобусы с местными жителями для получения российских паспортов.

24 апреля 2019 года президент страны-оккупанта России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения российского гражданства жителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины.

В российском паспорте не указано место прописки жителей захваченного гибридными войсками РФ Донбасса.

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