В Ровно изобрели уникальный аппарат по переработке полимеров

Фото: rivne.media

В Ровно специалисты представили промышленный NIR-сепаратор для разделения смесей полимеров, аналогов которого нет на территории бывшего СНГ. Об этом сообщает РівнеМедіа.

"Это - уникальная разработка, которая может использоваться для переработки полимеров: отходов кабеля, пластиковых окон, тары, лома бытовой техники, изношенных шин, упаковки и твердых бытовых отходов", - отмечается в сообщении.

Директор научно-производственной компании Продэкология, которая изобрела аппарат, Дмитрий Лозин подчеркнул, что аналогов этого оборудования есть несколько в мире, а на территории бывшего СНГ нет вообще.

"Оборудование предназначено для разделения пластиков между собой на те, которые могут быть переработаны вторично, и те, что подлежат только утилизации", - отметил Лозин.

По мнению главы Ровенской ОГА Виталия Коваля, внедрение таких инновационных проектов в области - это еще один шаг к созданию технократического хаба западной Украины в Ровенской области.