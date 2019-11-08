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В Ровно изобрели уникальный аппарат по переработке полимеров

В Ровно изобрели уникальный аппарат по переработке полимеров - Фото
Фото: rivne.media
08.11.2019, 10:46

Разработчики отметили, что на постсоветском пространстве отсутствуют аналоги нового NIR-сепаратора

В Ровно специалисты представили промышленный NIR-сепаратор для разделения смесей полимеров, аналогов которого нет на территории бывшего СНГ. Об этом сообщает РівнеМедіа.

"Это - уникальная разработка, которая может использоваться для переработки полимеров: отходов кабеля, пластиковых окон, тары, лома бытовой техники, изношенных шин, упаковки и твердых бытовых отходов", - отмечается в сообщении.

Директор научно-производственной компании Продэкология, которая изобрела аппарат, Дмитрий Лозин подчеркнул, что аналогов этого оборудования есть несколько в мире, а на территории бывшего СНГ нет вообще.

"Оборудование предназначено для разделения пластиков между собой на те, которые могут быть переработаны вторично, и те, что подлежат только утилизации", - отметил Лозин.

По мнению главы Ровенской ОГА Виталия Коваля, внедрение таких инновационных проектов в области - это еще один шаг к созданию технократического хаба западной Украины в Ровенской области.

  • 8 января сообщалось, что сотрудники Николаевской астрономической обсерватории заканчивали тестировать научную разработку, которую предложат известным мировым компаниям - уже готово письмо о сотрудничестве к Илону Маску.
  • Речь идет о наземной системе наблюдений за космическими объектами.

 

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ровно разработка NIR-сепаратор полимеры
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