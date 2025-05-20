В Сумской области российский БпЛА ударил по очереди за гуманитарной помощью, есть раненые
В поселке Великая Писаревка Ахтырского района Сумской области Россия ударила беспилотником по людям, получавшим гуманитарную помощь. Два человека получили ранения. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Атака РФ произошла около 11:00.
57-летний мужчина получил ранение, он госпитализирован. Еще одному 51-летнему мужчине оказана медицинская помощь без госпитализации.
Ахтырский районный отдел Главного управления Нацполиции в Сумской области начал досудебное расследование по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
- 17 мая в 06:17 Россия ударила дроном "Ланцет" по автобусу с пассажирами возле Белополья Сумской области. В результате атаки погибли девять человек, еще семь – ранены.
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