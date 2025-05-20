В поселке Великая Писаревка Ахтырского района Сумской области Россия ударила беспилотником по людям, получавшим гуманитарную помощь. Два человека получили ранения. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Атака РФ произошла около 11:00.

57-летний мужчина получил ранение, он госпитализирован. Еще одному 51-летнему мужчине оказана медицинская помощь без госпитализации.

Ахтырский районный отдел Главного управления Нацполиции в Сумской области начал досудебное расследование по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).