У селищі Велика Писарівка Охтирського району Сумської області Росія вдарила безпілотником по людях, які отримували гуманітарну допомогу. Двоє людей зазнали поранень. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Атака РФ сталася близько 11:00.

57-річний чоловік отримав поранення, його госпіталізовано. Ще одному 51-річному чоловікові надано медичну допомогу без госпіталізації.

Охтирський районний відділ Головного управління Нацполіції в Сумській області розпочав досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).