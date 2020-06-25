Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Тернопольской области разлился Днестр, отселили жителей трех сел: фото

В Тернопольской области разлился Днестр, отселили жителей трех сел: фото - Фото
Наводнение в Монастырисском районе (Фото: ГСЧС в Тернопольской области)
25.06.2020, 21:52

В Монастырисском районе значительно поднялась вода в реке Днестр, отселили жителей трех сел

В связи с непогодой на западе Украины, в Монастырисском районе Тернопольской области значительно поднялась вода в реке Днестр, живущих в округе людей пришлось отселить. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Тернопольской области.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что больше всего пострадали три села: Устье Зеленое, Коропець и Вистря.

Наводнение в Монастырисском районе (Фото: ГСЧС в Тернопольской области)

В частности, сегодня утром в Устье Зеленом вода перелилась через дамбу, которая предназначена для защиты сельскохозяйственных угодий. В результате затопило около 500 гектаров. Спасатели отселили из опасной зоны 57 человек.

Наводнение в Монастырисском районе (Фото: ГСЧС в Тернопольской области)

В селе Коропець подтоплено 42 частных домохозяйства, 46 га сельскохозяйственных угодий, 42 хозяйственные постройки и 38 жилых домов. Пришлось отселить 107 местных жителей.

В селе Вистря подтоплено 17 домохозяйств, семь жилых домов, 17 хозяйственных построек, 16 колодцев, 17 га с/х угодий. Отселены 12 местных жителей.

Наводнение в Монастырисском районе (Фото: ГСЧС в Тернопольской области)

  • 23 июня в Ивано-Франковской и Черновицкой областях из-за сильных дождей начались сильные паводки. Людей эвакуируют из аварийных домов.
  • В правительстве говорят, что паводки сопоставимы по масштабу с теми, что были в 2008 году. По данным Укравтодора, стихия в Ивано-Франковской области разрушила 110 км автодорог, 90 мостов и 1850 м береговых укреплений, повреждены 427,5 км дорог и 130 мостов, отселены 285 человек.
  • 24 июня премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что на ликвидацию последствий наводнения Кабмин выделит почти 600 млн грн.
  • 25-28 июня в Укргидрометцентре прогнозируют повышение уровня воды в Припяти, Днестре, Тисе и Пруте.

Читайте также: Украина просит у ЕС и НАТО помощи с наводнениями

Наталия Медведева
Еще по теме
Напишите нам
наводнение тернопольская область
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 