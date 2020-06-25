В Тернопольской области разлился Днестр, отселили жителей трех сел: фото

Наводнение в Монастырисском районе (Фото: ГСЧС в Тернопольской области)

В связи с непогодой на западе Украины, в Монастырисском районе Тернопольской области значительно поднялась вода в реке Днестр, живущих в округе людей пришлось отселить. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Тернопольской области.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что больше всего пострадали три села: Устье Зеленое, Коропець и Вистря.

В частности, сегодня утром в Устье Зеленом вода перелилась через дамбу, которая предназначена для защиты сельскохозяйственных угодий. В результате затопило около 500 гектаров. Спасатели отселили из опасной зоны 57 человек.

В селе Коропець подтоплено 42 частных домохозяйства, 46 га сельскохозяйственных угодий, 42 хозяйственные постройки и 38 жилых домов. Пришлось отселить 107 местных жителей.

В селе Вистря подтоплено 17 домохозяйств, семь жилых домов, 17 хозяйственных построек, 16 колодцев, 17 га с/х угодий. Отселены 12 местных жителей.

Читайте также: Украина просит у ЕС и НАТО помощи с наводнениями