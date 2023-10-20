В центре Киева мужчину трижды ударили ножом, полиция разыскивает подозреваемых – фото

В центре Киева вечером 19 октября неизвестные напали на мужчину, в результате чего тот получил ножевые ранения и был госпитализирован. В полиции заявили о розыске подозреваемых.

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По данным полицейских, пострадавшим мог быть военный.

Правоохранители осмотрели место происшествия. Они сообщили, что, вероятно, мужчина шел по ботаническому саду имени Фомина, где на него напали с ножом.

Медики заявили, что ему нанесли три удара ножом в район грудной клетки. Сейчас пострадавший находится в больнице, о его состоянии не сообщают.

Полицейские разыскивают подозреваемых, просматривают записи с уличных камер видеонаблюдения и опрашивают вероятных свидетелей.

Фото с места происшествия публикует приближенный к киевской полиции Telegram-канал Киев Оперативный.

9 сентября 2023 года стало известно, что полиция Киева разыскивает напавшего на двоих детей злоумышленника: одному из них он порвал футболку, другому нанес ножевое ранение. Связаны ли эти два инцидента – неизвестно.

11 сентября в Киеве во время задержания подозреваемый нанес ножевое ранение полицейскому.

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