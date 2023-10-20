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У центрі Києва чоловіка тричі вдарили ножем, поліція розшукує підозрюваних – фото

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20.10.2023, 14:01
У центрі Києва чоловіка тричі вдарили ножем, поліція розшукує підозрюваних – фото - Фото
Фото: Telegram-канал Київ Оперативний

У центрі Києва ввечері 19 жовтня невідомі напали на чоловіка, внаслідок чого той отримав ножові поранення та був ушпиталений. В поліції заявили про розшук підозрюваних.

За даними поліціянтів, потерпілим міг бути військовий.

Правоохоронці оглянули місце події. Вони повідомили, що, ймовірно, чоловік йшов ботанічним садом імені Фоміна, де на нього напали з ножем.

Медики заявили, що йому завдали три удари ножем у район грудної клітки. Зараз постраждалий перебуває в лікарні, про його стан не повідомляють.

Поліціянти розшукують підозрюваних, переглядають записи з вуличних камер відеоспостереження та опитують ймовірних свідків.

Фото з місця події публікує наближений до київської поліції Telegram-канал Київ Оперативний.

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  • 9 вересня 2023 року стало відомо, що поліція Києва розшукує зловмисника, який напав на двох дітей: одному з них він порвав футболку, іншому наніс ножове поранення. Чи пов'язані ці два інциденти – невідомо.
  • 11 вересня у Києві під час затримання підозрюваний завдав ножового поранення поліціянту.

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Мілана Головань
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