В Ужгороде открылись продовольственные рынки

Иллюстративное фото: omr.gov.ua

Начиная с сегодняшнего дня, 29 апреля, в Ужгороде возобновили работу все продуктовые рынки города, но с использованием продавцами и посетителями масок и перчаток. Об этом сообщило suspilne.media.

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По словам директора городского "Зеленого базара" Тамары Грись, рынки будут работать в городе со среды по субботу с обязательным использованием людьми средств защиты. Пропускать на рынок будут по два человека, а посетителям при входе придется продезинфицировать руки.

Ранее, 27 апреля, в Министерстве здравоохранения отметили, что вопрос возобновления работы рынков будет рассмотрен на ближайшем заседании Кабинет министров, и назвали условия, которым должны будут следовать рынки в случае их открытия в период карантина.

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С 14 апреля 2020 года МОЗ запретило работу продуктовых рынков из-за системных нарушений.

22 апреля сообщалось, что из-за закрытия рынков в регионах, в том числе Мелитополе, начались протесты - фото, видео.

27 апреля Минздрав опубликовал требования к работе рынков в условиях карантина.

В тот же день в Офисе президента заявили о возможном открытии продовольственных рынков до конца недели.

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