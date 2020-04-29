В Ужгороде открылись продовольственные рынки

Начиная с сегодняшнего дня, 29 апреля, в Ужгороде возобновили работу все продуктовые рынки города, но с использованием продавцами и посетителями масок и перчаток. Об этом сообщило suspilne.media.
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По словам директора городского "Зеленого базара" Тамары Грись, рынки будут работать в городе со среды по субботу с обязательным использованием людьми средств защиты. Пропускать на рынок будут по два человека, а посетителям при входе придется продезинфицировать руки.
Ранее, 27 апреля, в Министерстве здравоохранения отметили, что вопрос возобновления работы рынков будет рассмотрен на ближайшем заседании Кабинет министров, и назвали условия, которым должны будут следовать рынки в случае их открытия в период карантина.
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