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МОЗ опубликовал требования к работе рынков в условиях карантина

МОЗ опубликовал требования к работе рынков в условиях карантина - Фото
Фото: LIGA.net
27.04.2020, 21:41

Рынки могут быть снова открыты, но только те, где будет выполнен ряд требований

Министерство здравоохранения назвало ряд условий, которым должны следовать продовольственные рынки для работы во время карантина. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

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В частности:

- работники, продавцы и посетители рынка должны быть в защитных масках или респираторах и должны проходить температурный скрининг;

- на каждом входе (въезде) на рынок должны стоять антисептики;

- на 10 квадратных метрах должно быть не более одного покупателя;

- контактные поверхности надо дезинфицировать каждые три часа;

- в конце рабочего дня должны проводиться уборка и дезинфекция;

- не должно быть стихийной торговли на территории рынка.

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Между рабочими местами продавцов должно быть минимум 3 метра, также рабочие места должны быть оборудованы защитными экранами между продавцами и покупателями.

Работники рынка должны информировать посетителей об установленных ограничениях и о профилактике коронавируса. Также они должны контролировать выполнение этих требований и оперативно устранять нарушения.

Глава Минздрава Максим Степанов написал, что сейчас планируется открытие более 280 продовольственных рынков.

Вопрос возобновления работы рынков будет рассмотрен на ближайшем заседании Кабмина.

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Вадим Ребрина
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