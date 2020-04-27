МОЗ опубликовал требования к работе рынков в условиях карантина

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Министерство здравоохранения назвало ряд условий, которым должны следовать продовольственные рынки для работы во время карантина. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

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В частности:

- работники, продавцы и посетители рынка должны быть в защитных масках или респираторах и должны проходить температурный скрининг;

- на каждом входе (въезде) на рынок должны стоять антисептики;

- на 10 квадратных метрах должно быть не более одного покупателя;

- контактные поверхности надо дезинфицировать каждые три часа;

- в конце рабочего дня должны проводиться уборка и дезинфекция;

- не должно быть стихийной торговли на территории рынка.

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Между рабочими местами продавцов должно быть минимум 3 метра, также рабочие места должны быть оборудованы защитными экранами между продавцами и покупателями.

Работники рынка должны информировать посетителей об установленных ограничениях и о профилактике коронавируса. Также они должны контролировать выполнение этих требований и оперативно устранять нарушения.

Глава Минздрава Максим Степанов написал, что сейчас планируется открытие более 280 продовольственных рынков.

Вопрос возобновления работы рынков будет рассмотрен на ближайшем заседании Кабмина.

Сегодня в ОП сообщили , что крытые продовольственные рынки в Украине могут открыть до конца недели при условии соблюдения правил безопасности в связи COVID-19.

В Украине по состоянию на 09:00 27 апреля зафиксировано 9009 случаев, 220 из них летальные, выздоровели 864 человек . LIGA . net ведет хронику , в которой собраны главные новости о вирусе.