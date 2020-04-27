МОЗ опубликовал требования к работе рынков в условиях карантина

Министерство здравоохранения назвало ряд условий, которым должны следовать продовольственные рынки для работы во время карантина. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
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В частности:
- работники, продавцы и посетители рынка должны быть в защитных масках или респираторах и должны проходить температурный скрининг;
- на каждом входе (въезде) на рынок должны стоять антисептики;
- на 10 квадратных метрах должно быть не более одного покупателя;
- контактные поверхности надо дезинфицировать каждые три часа;
- в конце рабочего дня должны проводиться уборка и дезинфекция;
- не должно быть стихийной торговли на территории рынка.
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Между рабочими местами продавцов должно быть минимум 3 метра, также рабочие места должны быть оборудованы защитными экранами между продавцами и покупателями.
Работники рынка должны информировать посетителей об установленных ограничениях и о профилактике коронавируса. Также они должны контролировать выполнение этих требований и оперативно устранять нарушения.
Глава Минздрава Максим Степанов написал, что сейчас планируется открытие более 280 продовольственных рынков.
Вопрос возобновления работы рынков будет рассмотрен на ближайшем заседании Кабмина.