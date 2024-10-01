В Умань съехалось более 14 000 хасидов на празднование Рош га-Шана – фото, видео

Фото: Нацполиция

Более 14 000 паломников-хасидов приехали в Умань на празднование иудейского Нового года, который продлится со 2-го по 4 октября. Об этом сообщает Объединенное еврейское общество Украины.

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"Уже более 14 000 паломников прибыли в Умань. Каждый паломник во время въезда в город проходит проверку правоохранителями на специальных блокпостах", – говорится в сообщении.

Как пишет Суспильне, для обеспечения порядка во время паломничества в город прибыла конная полиция. В этом году безопасность будет контролировать кавалерийская рота батальона тактико-оперативного реагирования киевской патрульной полиции.

Фото: Нацполиция

СПРАВКА. В этом году еврейский Новый год по Григорианскому календарю наступит 3 октября и продлится два дня. Однако иудеи отмечают все праздники с закатом накануне торжества. Поэтому Рош га-Шана 2024 года празднуется с вечера 2 октября до вечера 4-го. У иудеев наступит 5785 год. Популярным местом паломничества иудеев в Новый год есть могила раввина Нахмана в Умани Черкасской области.

В этом году хасидов просят воздержаться от поездки в Умань на Рош га-Шана. Как и в предыдущие годы войны, обладминистрация Черкасской области в первую очередь рекомендует верующим учесть безопасность ситуации в Украине.

В прошлом году на празднике порядок в Умани помогала поддерживать израильская полиция.

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