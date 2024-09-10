Хасидов просят воздержаться от поездки в Умань на Рош ха-Шана

Хасиды в Умани (Иллюстративные фото предыдущих лет: LIGA.net)

Власти рекомендуют верующим-хасидам воздержаться от посещения Умани на Рош ха-Шана, сообщил начальник обладминистрации Игорь Табурец.

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Как и в предыдущие годы войны, обладминистрация в первую очередь рекомендует верующим учесть ситуацию с безопасностью в Украине и воздержаться от посещения Умани: "Регулярные российские атаки и поражения гражданских объектов, провокации – не просто пугалки, а украинская обыденность, к сожалению".

В то же время ОВА понимает, что, несмотря на предостережения, часть хасидов все же посетит город – и поэтому идет работа с местными властями, руководителями сектора безопасности, медицинской отрасли и коммунальщиками.

"Меры комплексные. Конечно, моменты безопасности будут максимально усилены. О них будем информировать в дальнейшем. Акцент также на укрытиях. Дорабатываем этот момент с профильными службами – это подчеркнул на сегодняшней спецкомиссии. Оттачиваем и другие направления: от оказания медпомощи до санитарного и эпидемиологического благополучия". , – написал Табурец.

Также анонсируется, что во время паломничества хасидов власти развернут на месте оперативный штаб по координации работы.

В 2024-м Рош ха-Шана продлится со 2 по 4 октября.