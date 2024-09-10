Хасидів просять утриматися від поїздки до Умані на Рош га-Шана

У 2024-му юдейське свято триватиме з 2 по 4 жовтня

Хасиди в Умані (Ілюстративне фото попередніх років: LIGA.net)

Влада рекомендує вірянам-хасидам утриматися від відвідин Умані на Рош га-Шана, повідомив начальник обладміністрації Ігор Табурець.

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Як і в попередні роки війни, обладміністрація у першу чергу рекомендує вірянам зважити на безпекову ситуацію в Україні та утриматися від відвідин Умані: "Регулярні російські атаки та ураження цивільних об’єктів, провокації – не просто страхачки, а українська буденність, на жаль".

Водночас ОВА розуміє, що попри застереження частина хасидів усе ж таки відвідає місто – і тому йде робота з місцевою владою, очільниками безпекового сектора, медичної галузі та комунальниками.

"Заходи комплексні. Звісно, безпекові моменти будуть максимально посилені. Про них інформуватимемо надалі. Акцент також на укриттях. Допрацьовуємо цей момент із профільними службами – на цьому наголосив на сьогоднішній спецкомісії. Відточуємо й інші напрями: від надання меддопомоги до санітарного й епідеміологічного благополуччя", – написав Табурець.

Також анонсується, що під час паломництва хасидів влада розгорне на місці оперативний штаб для координації роботи.

У 2024-му Рош га-Шана триватиме з 2 по 4 жовтня.