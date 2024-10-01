До Умані з'їхалося понад 14 000 хасидів на святкування Рош га-Шана – фото, відео

Фото: Нацполіція

Понад 14 000 паломників-хасидів приїхали до Умані на святкування юдейського Нового року, що триватиме з 2-го до 4 жовтня. Про це повідомляє Об'єднана єврейська громада України.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

"Вже понад 14 000 паломників прибули до Умані. Кожен прочанин під час в'їзду до міста проходить перевірку правоохоронцями на спеціальних блокпостах", – ідеться в повідомленні.

Як пише Суспільне, для забезпечення порядку під час паломництва до міста прибула кінна поліція. Цього року безпеку під час заходу контролюватиме кавалерійська рота батальйону тактико-оперативного реагування київської патрульної поліції.

Фото: Нацполіція

ДОВІДКА. Цього року єврейський Новий рік за Григоріанським календарем настане 3 жовтня і триватиме два дні. Однак юдеї відзначають усі свята із заходом сонця напередодні урочистості. Тому Рош га-Шана 2024 року святкується з вечора 2 жовтня до вечора 4-го. У юдеїв настане 5785 рік. Популярним місцем паломництва юдеїв у Новий рік є могила рабина Нахмана в Умані Черкаської області.

Цього року хасидів просять утриматися від поїздки до Умані на Рош га-Шана. Як і в попередні роки війни, обладміністрація Черкаської області у першу чергу рекомендує вірянам зважити на безпекову ситуацію в Україні.

Торік під час свята порядок в Умані допомагала підтримувати ізраїльська поліція

Читайте також: Єврейський Новий рік: коли свято Рош га-Шана 2024 і чому хасиди їдуть до Умані