UA

В Умани повредили мемориал воинам АТО: полиция открыла дело

10.01.2021, 13:20
В Умани повредили мемориал воинам АТО: полиция открыла дело - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба МВД

В Умани на улице Небесной Сотни неизвестные повредили мемориальную стену воинам АТО, в Нацполиции открыли уголовное дело по статье о хулиганстве. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сообщение о повреждении мемориала поступило в полицию от местных жителей еще 8 января. Полицейские установили, что были повреждены три фотографии и прожектор, подсвечивающий мемориал. 

Сейчас правоохранители совместно с общественными активистами проводят мероприятия для поимки злоумышленников. 

  • 30 сентября 2020 года в Черниговской области школьницы танцевали возле памятника погибшим в АТО.
  • 9 июля того же года несколько выпускников школы №90 в Киеве после сдачи внешнего независимого тестирования по истории Украины сняли и опубликовали видео, в котором оскорбительно высказались в адрес крымских татар.
Владислав Сердюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
АТО Нацполиция умань мемориал

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
27 бизнес-уроков 2020 года от 13 топ-менеджеров

27 бизнес-уроков 2020 года от 13 топ-менеджеров
 