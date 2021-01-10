В Умани повредили мемориал воинам АТО: полиция открыла дело
10.01.2021, 13:20
Иллюстративное фото: пресс-служба МВД
В Умани на улице Небесной Сотни неизвестные повредили мемориальную стену воинам АТО, в Нацполиции открыли уголовное дело по статье о хулиганстве. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
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Сообщение о повреждении мемориала поступило в полицию от местных жителей еще 8 января. Полицейские установили, что были повреждены три фотографии и прожектор, подсвечивающий мемориал.
Сейчас правоохранители совместно с общественными активистами проводят мероприятия для поимки злоумышленников.
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