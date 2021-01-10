В Умани повредили мемориал воинам АТО: полиция открыла дело

В Умани на улице Небесной Сотни неизвестные повредили мемориальную стену воинам АТО, в Нацполиции открыли уголовное дело по статье о хулиганстве. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Сообщение о повреждении мемориала поступило в полицию от местных жителей еще 8 января. Полицейские установили, что были повреждены три фотографии и прожектор, подсвечивающий мемориал.

Сейчас правоохранители совместно с общественными активистами проводят мероприятия для поимки злоумышленников.

30 сентября 2020 года в Черниговской области школьницы танцевали возле памятника погибшим в АТО.

9 июля того же года несколько выпускников школы №90 в Киеве после сдачи внешнего независимого тестирования по истории Украины сняли и опубликовали видео, в котором оскорбительно высказались в адрес крымских татар.

Владислав Сердюк

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