В ВСУ не согласны с прогнозом британской разведки об ослаблении наступления РФ на Бахмут

В отчете военной разведки Минобороны Великобритании утром 22 марта 2023 года заявили, что "существует реальная вероятность", что наступление российских войск на Бахмут слабеет. В эфире 24 канала спикер Восточной группировки войск Вооруженных Сил Украины Сергей Череватый назвал это "футурологическим прогнозом".

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Британские разведчики сообщили, что в течение последних дней ВСУ провели локальную контратаку к западу от Бахмута, чтобы ослабить давление на дорогу, по которой происходит основная поставка в город. Кроме того, наступление российских войск, по их данным, "теряет прежнюю ограниченную динамику".

Череватый заявил, что российские войска пытаются сохранять динамику своих атак в самом Бахмуте. Он назвал данные британского Минобороны "футурологическим прогнозом" и предположил, что они, возможно, касаются всего участка фронта.

"Возможно, британские коллеги изучают все в более широком разрезе, опираясь на собственные разведданные. Они, по-видимому, сделали футурологический прогноз с прицелом на будущее", – заявил Череватый.

6 марта 2023 года на очередном заседании Ставки главком ВСУ Залужный и Сырский высказались за продолжение оборонной операции в Бахмуте и дальнейшее усиление позиций.

Британская разведка в середине марта заявила, что ВСУ, вероятно, стабилизировала оборону Бахмута.

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Мілана Головань

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