UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Разведка Британии: Бои вокруг Бахмута продолжаются, украинские войска проводят контратаки

Цей матеріал також доступний українською
22.03.2023, 09:56
Разведка Британии: Бои вокруг Бахмута продолжаются, украинские войска проводят контратаки - Фото
Битва за Бахмут (Фото: EPA)

Бои вокруг Бахмута продолжаются, существует угроза окружения с севера и юга, однако Вооруженные Силы Украины проводят контратаки. Об этом говорится в отчете военной разведки Минобороны Великобритании утром 22 марта.

Отмечается, что вокруг центра Бахмута идут бои, и украинские подразделения в городе остаются под угрозой оцепления с севера и юга.

В последние дни ВСУ провели локальную контратаку к западу от Бахмута, что, вероятно, ослабит давление на маршрут поставки по находящейся под угрозой трассе Н-32, сообщают британские разведчики.

Однако, пишут в сводке, "существует реальная вероятность", что наступление российских войск на город "теряет прежнюю ограниченную динамику", отчасти из-за того, что некоторые подразделения армии России были переброшены в другие секторы.

Читайте также: Россия продолжает попытки захватить Бахмут, но теряет наступательный потенциал – Генштаб

Мілана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война разведка оборона бахмут контрнаступление
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 