Разведка Британии: Бои вокруг Бахмута продолжаются, украинские войска проводят контратаки
Бои вокруг Бахмута продолжаются, существует угроза окружения с севера и юга, однако Вооруженные Силы Украины проводят контратаки. Об этом говорится в отчете военной разведки Минобороны Великобритании утром 22 марта.
Отмечается, что вокруг центра Бахмута идут бои, и украинские подразделения в городе остаются под угрозой оцепления с севера и юга.
В последние дни ВСУ провели локальную контратаку к западу от Бахмута, что, вероятно, ослабит давление на маршрут поставки по находящейся под угрозой трассе Н-32, сообщают британские разведчики.
Однако, пишут в сводке, "существует реальная вероятность", что наступление российских войск на город "теряет прежнюю ограниченную динамику", отчасти из-за того, что некоторые подразделения армии России были переброшены в другие секторы.
- 6 марта 2023 года на очередном заседании Ставки главком ВСУ Залужный и генерал-полковник Сырский высказались за продолжение оборонной операции в Бахмуте и дальнейшее усиление позиций. Британская разведка в середине марта заявила, что ВСУ, вероятно, стабилизировала оборону Бахмута.
- 13 марта Сырский заявил, что битва за Бахмут дает время для подготовки резервов армии.
- 21 марта он сказал, что штурмовые группы российских оккупантов пытаются продвигаться из окрестностей в центр Бахмута, но Силы обороны "работают и уничтожают их 24/7".
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