Разведка Британии: Бои вокруг Бахмута продолжаются, украинские войска проводят контратаки

Бои вокруг Бахмута продолжаются, существует угроза окружения с севера и юга, однако Вооруженные Силы Украины проводят контратаки. Об этом говорится в отчете военной разведки Минобороны Великобритании утром 22 марта.

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Отмечается, что вокруг центра Бахмута идут бои, и украинские подразделения в городе остаются под угрозой оцепления с севера и юга.

В последние дни ВСУ провели локальную контратаку к западу от Бахмута, что, вероятно, ослабит давление на маршрут поставки по находящейся под угрозой трассе Н-32, сообщают британские разведчики.

Однако, пишут в сводке, "существует реальная вероятность", что наступление российских войск на город "теряет прежнюю ограниченную динамику", отчасти из-за того, что некоторые подразделения армии России были переброшены в другие секторы.

6 марта 2023 года на очередном заседании Ставки главком ВСУ Залужный и генерал-полковник Сырский высказались за продолжение оборонной операции в Бахмуте и дальнейшее усиление позиций. Британская разведка в середине марта заявила, что ВСУ, вероятно, стабилизировала оборону Бахмута.

13 марта Сырский заявил, что битва за Бахмут дает время для подготовки резервов армии.

21 марта он сказал, что штурмовые группы российских оккупантов пытаются продвигаться из окрестностей в центр Бахмута, но Силы обороны "работают и уничтожают их 24/7".

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Мілана Головань

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