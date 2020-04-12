В Закарпатской области открыли дело о возможном сокрытии врачом случая COVID-19

Уголовное дело из-за сообщений о сокрытии медиком случая COVID-19 открыла прокуратура Закарпатской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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В прокуратуре заявили, что получили из СМИ информацию о сотруднике районной больницы в Иршаве, который якобы умышленно скрыл наличие коронавирусной инфекции у пациентки, которая впоследствии умерла.
Предварительная квалификация дела - нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний, ч. 1 ст. 325 УК.
Анонимное сообщение о том, что в Иршавской райбольнице пытаются скрыть случай COVID-19, поместив женщину с симптомами заболевания в кардиологическое отделение, появилось в Facebook 10 апреля.
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