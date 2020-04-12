В Закарпатской области открыли дело о возможном сокрытии врачом случая COVID-19

Иллюстративное фото: Katia Christodoulou/EPA

Уголовное дело из-за сообщений о сокрытии медиком случая COVID-19 открыла прокуратура Закарпатской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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В прокуратуре заявили, что получили из СМИ информацию о сотруднике районной больницы в Иршаве, который якобы умышленно скрыл наличие коронавирусной инфекции у пациентки, которая впоследствии умерла.

Предварительная квалификация дела - нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний, ч. 1 ст. 325 УК.

Анонимное сообщение о том, что в Иршавской райбольнице пытаются скрыть случай COVID-19, поместив женщину с симптомами заболевания в кардиологическое отделение, появилось в Facebook 10 апреля.

По данным на 9:00 12 апреля, в Украине 2777 заболевших COVID-19, 83 человек умерли, 89 выздоровели. За сутки выявлено 266 новых случаев.



На утро сегодня в мире подтверждено 1 776 157 случаев заболевания COVID-19, умерло 108 804 человек, выздоровело - 402 903.

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