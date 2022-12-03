В Запорожье прогремели взрывы. В городе объявлена тревога

Вечером 3 декабря в Запорожье прогремели взрывы, после чего в городе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает LIGA.net источник в областном центре.

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В 21:56 в Запорожье прозвучало несколько взрывов, после чего сработал сигнал воздушной тревоги.

Россияне регулярно атакуют Запорожье и другие прифронтовые населенные пункты, применяя преимущественно зенитно-ракетные комплексы С-300 или реактивные системы залпового огня. Время подлета ракет из ЗРК и РСЗО – считанные минуты, потому системы ПВО зачастую не успевают распознавать эти угрозы.

В ночь на 2 декабря РФ атаковала Запорожье, пытаясь разрушить ракетами промышленную и энергетическую инфраструктуру. Загорелось здание инфраструктуры, а в близлежащих домах повыбивало окна взрывной волной.

Оксана Житнюк

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